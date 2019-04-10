العراق يقترح على التحالف الدولي محاكمة الإرهابيين الأجانب مقابل ملياري دولار

اقترح العراق على دول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تولي محاكمة الإرهابيين الأجانب، الذين كانوا انضموا إلى تنظيم داعش، مقابل مبلغ مالي يصل إلى ملياري دولار، بحسب ما قاله مسؤولون عراقيون.

وتشكل عودة الإرهابيين الأجانب، الذين هم حاليا بيد قوات تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي في سوريا، مسألة حساسة جدا للرأي العام في الدول التي ينتمون إليها.

فعلى سبيل المثال، لم تبدأ فرنسا حتى الآن تنفيذ خطة مفصلة لإعادة الإرهابيين الفرنسيين وعائلاتهم من سوريا، بحسب ما أفادت تقارير صحافية، واكتفت بالتحدث عن "فرضية" للعمل على ذلك.

وقال مسؤول حكومي عراقي طالبا عدم كشف هويته إن بغداد اقترحت "خياراً"، يتمثل بـ"محاكمة الإرهابيين الأجانب المحتجزين حاليا من قبل ي ب ك في سوريا" على أن يكون ذلك "مقابل ملياري دولار".

في حال تم التوافق على هذا الخيار، فبمجرد محاكمة هؤلاء، تحتفظ بغداد بحق طلب "مزيد من الأموال لتغطية نفقات الإيواء".

ويستعد العراق بالفعل، لمحاكمة نحو 12 فرنسيا تم نقلهم من سوريا إلى العراق، معتبرا أن محاكمه ذات اختصاص استنادا إلى أن الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش تمتد على مساحات بين سوريا والعراق.

وأشار مسؤول ثان لفرانس برس، إلى أنه لغرض قيام السلطات العراقية باعتقال ومحاكمة الإرهابيين الأجانب على أراضيها، والذين يقدر عددهم بحوالى ألف عنصر، تم احتساب "التكاليف" بناء على ما طبق في غوانتانامو.

وأضاف أن الدول الأصلية لهؤلاء الإرهابيين المشتبه بهم "تواجه مشكلة، ولدينا الحل"، مؤكدا "قدمنا هذا المقترح الأسبوع الماضي ولم نتلق أي رد حتى الآن".

بدوره، ذكر مسؤول ثالث لفرانس برس أن هؤلاء الإرهابيين قدموا من "52 دولة"، لذلك كان من السهل مخاطبة التحالف الدولي بدلا من كل عواصم تلك الدول.

وأشار المصدر إلى أن من بين المواضيع التي يتم تداولها تشكيل "محكمة خاصة" لإجراء المحاكمات.

ومن المرجح أن تصدر هذه المحكمة أحكاما بالإعدام، وهي عقوبة مرفوضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي، الذي ينتمي إليه العشرات من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي.