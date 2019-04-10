وفد أمريكي يبحث مع برزاني العمل المشترك لمنع ظهور داعش من جديد

استقبل رئيس وزراء إقليم شمال العراق، نيجيرفان بارزاني، وفداً دبلوماسياً أمريكياً، ودار الحديث حول العمل المشترك بين أربيل وبغداد للحيلولة دون عودة تنظيم "داعش" الإرهابي مجدداً.

وضم الوفد منسق شؤون سفارة واشنطن لدى العراق، جوي هود، والقنصل العام في الإقليم ستيف فاكن، إضافة إلى المستشار الخاص للخارجية الأمريكية لشؤون المكونات، ماكس بريموراك، والوفد المرافق لهم.

وذكر بيان لحكومة الإقليم أن الطرفين بحثا "العلاقات بين أربيل- بغداد وخطوات حل المشاكل بين الطرفين من خلال الحوار والتفاوض، ومخاوف عودة ظهور تنظيم داعش في بعض المناطق". وأضاف أنه "تم بحث أوضاع المنطقة ومواضيع مرتبطة بتحسن الجانب الاقتصادي للإقليم في جانب آخر من اللقاء".

وتابع البيان "جرى البحث في تكوين التشكيلة الجديدة لحكومة الإقليم والخطوات التي اتخذت في هذا الاتجاه حتى الآن".

وأوضح، أن "الوفد الضيف قيّم عاليا مساعدات حكومة الإقليم للنازحين واللاجئين الهاربين من بطش الإرهاب، وحمايتها كل المكونات بدون تمييز".

وأكد الجانبان على "الاهتمام بمساعدة المكونات التي هجرت أرضها وموطنها بسبب هجمات داعش لحين عودة الأمن واستتبابه"، وفق البيان.

وزاد نشاط "داعش" مؤخرًا في المناطق الحدودية مع سوريا، بعد ورود أنباء عن فرار مئات من عناصره إلى الأراضي العراقية، كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات الأنبار (غرب)، وديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.