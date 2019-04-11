احتفالات بشوارع الخرطوم فرحاً بـالانتصار

خرج مئات الآلاف من السودانيين بسياراتهم ومشيا على الأقدام، إلى الشوارع في العاصمة الخرطوم وبقية المدن، الخميس، تأييداً لمطالب التغيير، وتعبيراً عن فرحهم بـ"الانتصار"، بحسب شهود عيان.

وأفاد الشهود أن السيارات أطلقت أبواقها وهي تجوب الشوارع تعبيرا عن الفرح بـ"الانتصار"، الذي يعززه عدم ظهور الرئيس عمر البشير حتى الساعة.

وتوجه عشرات الآلاف صوب القصر الرئاسي بالخرطوم، فيما يتوافد عشرات الآلاف إلى مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني والذي لا يبعد كثيرا عن القصر الرئاسي

وازدحمت الشوارع بالسيارات والمارة وهم يهتفون للحرية والتغيير.