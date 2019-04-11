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السودان.. الجيش يجري مشاورات لتشكيل مجلس حكم انتقالي

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 11.04.2019 11:06
آخر تحديث في 11.04.2019 11:11
السودان.. الجيش يجري مشاورات لتشكيل مجلس حكم انتقالي

تجرى قيادات الجيش السوداني، مشاورات مكثفة لتشكيل مجلس حكم انتقالي، في ظل محاولة السيطرة على الأوضاع إثر تسارع الأحداث في البلاد، والإعلان عن قرب صدور بيان عسكري.

وحسب مراقبين تحدثوا للأناضول، فإن التوصل إلى اتفاق يحتاج لبعض الوقت، لا سيما أن هيئة أركان الجيش السوداني تتكون من رئيس الأركان ونوابه ورؤساء أركان القوات البرية والبحرية والجوية، إضافة لعدد من قادة المناطق العسكرية وهم من أصحاب الرتب الرفيعة.

وأكدوا أنه لا يغيب عن المشهد قادة الحاميات العسكرية وقادة الاستخبارات والشرطة العسكرية والحرس الجمهوري. وذلك يقود لتأخير البيان.

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