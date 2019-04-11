السودان.. أنباء عن تنحي البشير من رئاسة السودان وتسليم السلطة لقيادة الجيش

دعا تجمع المهنيين السودانيين أهالي الخرطوم الخميس للتوجه إلى مكان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الجيش سيصدر "بيانا هاما".

في بيان منظمو التظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير "نناشد كل المواطنين بالعاصمة والأقاليم التوجه لأماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والحاميات، ونرجو من الثوار في الميدان عدم التحرك من مكان الاعتصام حتى بياننا التالي خلال اليوم".

وعلى الفور، شوهد العديد من المعتصمين يتجهون الى مكان الاعتصام، وهم يرفعون شارات النصر، بينما كان البعض يهتف "سقطت، سقطت".

ويأتي ذلك بعد ستة ايام من اعتصام آلاف المتظاهرين أمام مقر الجيش في الخرطوم للمطالبة بتنحي البشير. كما طالب المعتصمون الجيش بالانضمام الى مطلبهم.

ولم يتدخل الجيش حتى الآن لتفريق المتظاهرين.

ثم وردت أنباء أن قوات الاستخبارات السودانية اعتقلت عبد الرحيم محمد حسين رئيس حزب المؤتمر الوطني المفوض ووزير الدفاع السابق والمقرب من البشير، والمثات غيرهم.

وفي وقت متأخر من يوم أمس، سمعت أنباء عن تنحي البشير من رئاسة السودان وتسليم السلطة لقيادة الجيش.