المعارضة السودانية ترفض بيان الجيش وتعلن استمرار التظاهرات

أعلن رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عن قوى الحرية والتغيير عمر الدقير، استمرار الاعتصام (أمام مقر الجيش) حتى تحقيق مطالب الثورة.

جاء ذلك في خطابه للمعتصمين، الخميس، أمام مقر قيادة الجيش السوداني في الخرطوم.

وقال الدقير إن "الثورة مستمرة ومنتصرة".

وأوضح أن قوى الحرية والتغيير قررت استمرار الاعتصام إلى حين تحقيق المطالب المشروعة للثورة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن وزير الدفاع عوض بن عوف عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

جاء ذلك في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، وأعلن فيه ابن عوف أيضاً إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر اعتبارا من مساء الخميس.

فيما ردد ناشطون معتصمون هتافات تدعو لإسقاط ابن عوف ردا على البيان الذي تلاه عبر التلفزيون الرسمي، وفق شهود عيان.