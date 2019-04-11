النظام السوري يفرج عن 8 أردنيين اعتقلهم بعد فتح معبر نصيب

أفرج النظام السوري عن أربعة أردنيين اعتقلهم في سوريا بعد دخولهم أراضيه عقب فتح الحدود بين البلدين، وفق ما صرحت وزارة الخارجية الأردنية الأربعاء.

وكانت عمان طالبت الأسبوع الماضي بالإفراج عن المواطنين الأردنيين.

ونقل بيان عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة قوله إن السلطات السورية قررت الإفراج عن ثمانية أردنيين أحدهم "قد عاد إلى بيته حيث يقيم مع عائلته في دمشق، واثنان (...) هما في طريق العودة إلى المملكة، ومواطن رابع من المفرج عنهم قد وصل بالفعل إلى المملكة".

وحسب البيان، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة النظام، وطلب منه أمين عام وزارة الخارجية الأردنية زيد اللوزي، أن "ينقل إلى حكومة بلاده قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب".

وأضاف "أما بالنسبة للمواطنين الأربعة الاخرين الذين شملهم قرار الإفراج فالسفارة على تواصل مع الجهات الرسمية السورية لاستكمال إجراءات الإفراج عنهم والتأكد من وجود الوثائق الرسمية الضرورية التي تسهل عملية عودتهم بأسرع وقت ممكن".

وأكد القضاة أن السلطة السورية أبلغت وزارة الخارجية بقرارها الإفراج عن ثمانية أردنيين، وأن "الوزارة مستمرة بالتواصل مع السلطات السورية عبر سفارة سوريا في عمان وسفارة الأردن في دمشق للإفراج عن بقية المعتقلين".

وكانت وزارة الخارجية الأردنية اعلنت الخميس الماضي استدعاء القائم بأعمال سفارة النظام في عمان أيمن علوش "للمرة الرابعة على التوالي" وطالبت دمشق بالإفراج عن 30 أردنيا اعتقلوا في سوريا عقب فتح الحدود بين البلدين.

وحذرت أنه "منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قامت السلطات السورية باعتقال ما يزيد على 30 مواطناً أردنياً".

واتهمت النظام بأنه "لم يجب بشكل واضح على المخاطبات بشأن المعتقلين، كما لم يبد أي نوع من التعاون"

من جهته وعد القائم بالأعمال السوري حينها "بمتابعة هذا الأمر الهام مع سلطات بلاده والعودة بإجابة خلال أيام".

وفتح معبر جابر- نصيب الحدودي الرئيسي بين الأردن وسوريا في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018 بعد نحو ثلاث سنوات من إغلاقه بسبب النزاع في سوريا.