الأسرى الفلسطينيون يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي

يواصل عشرات الأسرى الفلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، مطالبين إدارة السجون الإسرائيلية بتحقيق عدد من المطالب لتحسين ظروفهم الحياتية.

وقال حسن عبد ربه، الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى، إن إضراب المعتقلين في السجون الإسرائيلية دخل منحنى جديدا إثر فشل الحوار مع إدارة السجون.

وقال "عقدت أمس جلسة حوار أفشلتها إدارة السجون، ورفضت تحقيق أي من مطالب الأسرى، الأمر الذي ينذر بتصعيد المواجهة".

ولفت إلى أن جهودا مصرية بذلت في الأيام الماضية مع الجهات الإسرائيلية لكنها هي الأخرى لم تحرز أي تقدم.

وعن عدد الأسرى المضربين عن الطعام قال "المعلومات التي تصل متضاربة، ولكن أستطيع القول إن العشرات يخوضون الإضراب".

وأشار إلى أن يوم 17 نيسان/ إبريل القادم، سيشهد تطورا هاما بمشاركة عدد كبير من الأسرى في الإضراب، والذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني.

وشدد "عبد ربه" على ضرورة مساندة المضربين من خلال المسيرات الحاشدة والوقفات، ومن خلال التحرك السياسي.

ويطالب المضربون حسب بيان سابق لـ"نادي الأسير"، بإزالة أجهزة التشويش على الهواتف المحمولة (المُهربة)، وتركيب هواتف عمومية في السجون، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات المعتقلين.

كما يطالب المعتقلون برفع عقوبات جماعية، فرضتها إدارة المعتقلات منذ عام 2014، وتوفير الشروط الإنسانية لهم خلال تنقلاتهم بين السجون.

ويطالب المضربون بنقل المعتقلات لقسم آخر، وتحسين ظروف احتجاز المعتقلين الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وإنهاء سياسة العزل.

وبدأ أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية، الإثنين الماضي، إضرابًا مفتوحاً عن الطعام، بعد فشل الحوار مع إدارة السجون "بشأن وقف الانتهاكات بحقهم".

وكان الأسرى قد هددوا بتنفيذ سلسلة من الاحتجاجات، بينها الإضراب المفتوح عن الطعام.