بيان "مهم" للمجلس العسكري السوداني بعد قليل

أعلن تلفزيون السودان الرسمي، مساء الجمعة، أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عوض بن عوف، سيقدم "بيانا مهما بعد قليل".

ومساء الخميس، أدى "بن عوف" اليمين الدستورية، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، بعد ساعات من قيام الجيش بعزل الرئيس عمر البشير من منصبه.

وكان "بن عوف" قد أعلن ظهر اليوم ذاته، عزل البشير، واعتقاله في مكان آمن، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، وتنتهي بإجراء انتخابات.

كما أعلن إعمال حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وفرض حظر تجوال ليلي لمدة شهر

وتأتي قرارات "بن عوف" عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام، وأسفرت عن سقوط عديد من القتلى والجرحى.