قوات إسرائيلية تقتل طفلاً فلسطينياً وتصيب 66 شرقي قطاع غزة

قُتل فتى فلسطيني وأُصيب 66 متظاهراً، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي، عليهم خلال مشاركتهم في مسيرات "العودة"، شرقي قطاع غزة.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة:" استشهد الفتى ميسرة أبو شلوف، 15 عاما، إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في بطنه، شرق جباليا، شمالي القطاع".



وذكرت الوزارة أيضا أن 66 متظاهرا أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية، شرقي قطاع غزة، بينهم 15 طفلا، و6 إناث.



وشارك فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، في مسيرات العودة الأسبوعية التي تُنظم قرب السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، منذ نهاية مارس/آذار 2018.



ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.