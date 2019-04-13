المغرب.. إدانة سويسري في جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين

أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة سلا المغربية، حكماً بالسجن على مواطن سويسري 10 سنوات "لارتباطه بمنفذي جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين ديسمبر الماضي".



وفي 17 ديسمبر 2018 ، عثرت السلطات المغربية على جثتي سائحتين أجنبيتين تحملان آثار عنف بالعنق باستعمال السلاح الأبيض، قرب جبل توبقال (أعلى قمة في المملكة)، في إقليم الحوز (وسط).



وقالت وكالة المغرب الرسمية إن "غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قضت، الخميس بالسجن النافذ 10 سنوات في حق مواطن سويسري لارتباطه بمنفذي جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين يوم 17 ديسمبر الماضي بإقليم الحوز".



ووجهت المحكمة للسويسري الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا تهم" تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والاشادة بتنظيم إرهابي وبأفعال إرهابية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية ".



وبلغ عدد الموقوفين المشتبه بضلوعهم في قتل سائحتين أجنبيتين 22 شخصًا.