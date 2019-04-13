وزارة الدفاع الإيطالية.. 400 جندي متمركزون في ليبيا

كشفت وزارة الدفاع الإيطالية أن وحدة عسكرية إيطالية تضم حوالي 400 عنصر متمركزة في ليبيا، مشددة أن على جميع دول الناتو والاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولية أكبر تجاه أمن منطقة البحر المتوسط.

جاء ذلك على لسان وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، في تصريح صحفي، بمؤتمر "الدفاع المشترك: القوات المسلحة في خدمة المواطن"، الذي عقد الجمعة بمقر قيادة سرب البحرية في روما.

وأضافت ترينتا "نأمل اليوم أن تتحمل جميع دول الناتو والاتحاد الأوروبي مسؤولية أكبر، ليس في مجال التعمق بالملف الليبي فقط، بل في جميع القضايا المتعلقة باستقرار وأمن منطقة المتوسط".

وأوضحت الوزيرة الإيطالية "إننا نتابع في هذه الساعات، بقلق شديد تطور الوضع في البلاد، بحصيلتها الكبيرة من الضحايا المدنيين والعسكريين".

وتابعت قائلةً إن "خوفنا مرده وجود كثير من مواطنينا في ليبيا، وكذلك من إمكانية أن يتلاشى الالتزام الميداني من قبل المجتمع الدولي بسبب الأحداث الجارية، مذكرة بأن حضور إيطاليا في ليبيا يعود لفترة طويلة".

ولفتت وزيرة الدفاع أن "اليوم أكثر من أي وقت مضى، أشعر بأن من واجبي التعبير عن القرب التام من جميع الإيطاليين، من وزارة الدفاع والحكومة، للمتواجدين في ليبيا، حيث هناك وحدة عسكرية تضم حوالي 400 عنصرا إجمالياً".

وأشارت ترينتا إلى أن "مقر قيادة البعثة الثنائية للمساعدة والدعم في ليبيا (ناف كابري)، يواصل في هذه الأيام العمل في ميناء طرابلس، لتوفير أنشطة الدعم لخفر السواحل والبحرية والجيش الليبي، وذلك بناء على طلب السلطات المحلية نفسها".

وأردفت الوزيرة "كما يوجد في طرابلس أيضًا، فريقا متنقلا مختصا بالتدريب وتوفير الدعم الفني والخاص بالبنية التحتية، لقوات الأمن الليبية".

واختتمت حديثها بالقول إنه "في مصراتة يعمل فريق "أبقراط" في مستشفى مخصص لأنشطة الرعاية الصحية".