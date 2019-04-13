"ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي ينقل طائرات قديمة من سوريا إلى العراق

كشفت مصادر محلية سورية، السبت، أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يعمل على نقل طائرات عسكرية قديمة تابعة للنظام السوري في قاعدة الطبقة العسكرية الذي يحتلها بمحافظة الرقة إلى العراق.

وقالت المصادر المحلية، إن التنظيم الإرهابي بدأ بنقل طائرات عسكرية قديمة ومعدات تقنية تابعة للنظام السوري، ولم تعد صالحة للاستخدام بسبب الهجمات على قاعدة الطبقة.

وأوضحت أن المعدات العسكرية المذكورة يتم نقلها إلى الأراضي العراقية على متن مقطورات من معبر سيمالكا الحدودي بين سوريا والعراق، ومن الممكن بيعها هناك كخردة.

ويحتل التنظيم الإرهابي قاعدة الطبقة العسكرية منذ مارس/آذار 2017، ويتمركز فيها بدعم من القوات الفرنسية.