إياد علاوي: حل الحشد الشعبي هو مدخل لوصول العراق إلى الدولة المدنية

دعا إياد علاوي، رئيس ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق، إلى حل قوات الحشد الشعبي، مؤكداً أن هذا الأمر يُعد مدخلا لـ"وصول العراق إلى الدولة المدنية".

وقال علاوي في تصريح لوسائل إعلام عراقية، مساء أمس السبت، إن "مهمة الحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة) في العراق انتهت بعد الانتصار الذي تحقق ضد تنظيم داعش واستعادة الأرض مع الشركاء الآخرين".

وساهمت فصائل الحشد الشعبي - التي تتلقى غالبيتها الدعم من إيران - في إلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش" في العراق لكنها تواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد السنة والأكراد في شمالي وغربي البلاد. وينفي قادة الحشد ارتكاب أية انتهاكات ممنهجة.

واقترح علاوي على الحشد الشعبي بأن ينضم من هو قادر من عناصرها إلى قوات الجيش أو الشرطة الاتحادية أو الشرطة المحلية.

ودعا إلى ضرورة "تعزيز قدرات الجيش العراقي لكي يكون قادرا على تعزيز أمن البلاد من دون الحاجة إلى أية مساعدة".

وأوضح رئيس ائتلاف الوطنية (21 مقعدا من أصل 329)، أن "حل الحشد الشعبي يعد مدخلاً للوصول بالعراق إلى الدولة المدنية".

ويعد ائتلاف "الفتح" (54 مقعدا) بزعامة قائد منظمة بدر هادي العامري، الواجهة السياسية لفصائل الحشد الشعبي.

وتصنف الولايات المتحدة بعضا من الفصائل المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي في العراق "إرهابية" من بينها حركة "النجباء".