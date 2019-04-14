الحكومة الفلسطينية الجديدة تعيد أداء اليمين بسبب خطأ

أعاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وأعضاء حكومته الثامنة عشرة، الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أداء اليمين القانونية، أمام الرئيس محمود عباس، في حادثة نادرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن اشتية وأعضاء حكومته، أعادوا حلف اليمين القانونية، بعد أن تبين أن هناك عبارة قد سقطت سهواً من نص اليمين خلال أدائه مساء أمس السبت.

وكلف الرئيس محمود عباس، في 10 مارس/آذار الماضي، محمد اشتية، بتشكيل حكومة، خلفا لرامي الحمد الله، في ظل تعثر عملية إنهاء الانقسام، وسط تبادل للاتهامات بين "حماس" و"فتح".

ومنذ عام 2007، يسود انقسام سياسي فلسطيني بين "فتح" و"حماس"، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

وأعلنت حركة "حماس" رفضها "الاعتراف بالحكومة الجديدة"، واصفة إياها بـ"الانفصالية"؛ "كونها خارج حالة التوافق الوطني".