السودان.. المجلس العسكري يعلن عدم مشاركة حزب البشير بالحكومة الجديدة

قال المجلس العسكري الانتقالي بالسودان إنه لن يفض اعتصام المواطنين أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، لافتا إلى حزب الرئيس المعزول عمر البشير لن يشارك في الحكومة المقبلة.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، بالخرطوم، للمتحدث باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم.



وأعلن إبراهيم، إعفاء وزير الدفاع عوض بن عوف من الخدمة العسكرية وإحالته للتقاعد، وتعيين أبوبكر مصطفي مديرا للأمن والمخابرات.

وأشار إلى إعادة هيكلة مفوضية مكافحة الفساد ومباشرتها لعملها فوراً.

وأضاف وأضاف إبراهيم أن المجلس العسكري سيعكف على دراسة الرؤى القادمة من الأحزاب قبل إصدار وثيقة بذلك.

وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري إعفاء سفيري البلاد لدى واشنطن محمد عطا‎ ولدى المفوضية الأممية لحقوق الإنسان مصطفى عثمان إسماعيل، مشيراً إلى بدء المجلس اتصالات منذ يوم السبت، مع قادة دول أبرزها السعودية والإمارات وقطر وإثيوبيا.

وأضاف إبراهيم أن المجلس قرر إطلاق سراح الضباط من الجيش والشرطة والأمن الذين انضموا للمحتجين‎.