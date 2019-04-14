السيول تجبر آلاف العائلات العراقية على النزوح

قال مصدر أمني عراقي اليوم، الأحد، إن أكثر من 3 الاف عائلة نزحت من المناطق الواقعة على مقربة من نهر دجلة في محافظة ميسان جنوبي البلاد، جراء موجة السيول، المستمرة منذ نحو أسبوعين.

وقال الملازم أول كريم الأسدي في شرطة ميسان، إن "فرق الدفاع المدني تجري عمليات متواصلة لاخلاء العوائل المهددة منازلها بالغرق جرءا ارتفاع مستويات المياه في نهر دجلة"، مشيرا الى ان "اكثر من 3 الاف عائلة حتى الان نزحت من مناطقها جراء السيول".

وأوضح الأسدي أن "فرق خدمية تنشئ مصدات ترابية لمنع تدفق مياه السيول الى مركز مدينة ميسان والاقضية الاخرى"، لافتا الى ان "مستويات المياه متواصلة للاسبوع الثاني على التوالي بالارتفاع".

وتسببت السيول الجارفة القادمة من ايران، باغراق قرى وأراض زراعية في محافظات عراقية محاذية لها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق أن سدود البلاد شارفت على الامتلاء جراء الأمطار والسيول، مقللة في الوقت نفسه من مخاطر ذلك.