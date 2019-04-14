"الوفاق" تسقط مقاتلة تابعة لقوات حفتر جنوبي طرابلس

أقرت القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر بسقوط مقاتلة تابعة لها جنوبي طرابلس الأحد.

وقال اللواء محمد المنفور، قائد غرفة عمليات سلاح الجو بقوات حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، إن المقاتلة سقطت في منطقة وادي الربيع التي تتمركز بها قواتهم، حسب بيان نشرته شعبة الإعلام الحربي بقوات حفتر عبر صفحتها على "فيسبوك".

وأضاف أن قائد المقاتلة نجا بعد هبوطه بالمظلة، دون توضيح سبب سقوطها ولا الجهة التي أسقطتها.

لكن قوات حكومة "الوفاق" الليبية المعترف بها دوليا أعلنت في وقت سابق اليوم إسقاط مقاتلة تابعة لقوات حفتر.

وقالت عملية "بركان الغضب" التابعة لـ"الوفاق"، في بيان مقتضب عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن قواتنا أسقطت مقاتلة تابعة لحفتر في منطقة وادي الربيع.

وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا.

وجاءت الخطوة قبيل انعقاد مؤتمر للحوار، كان مقررا أن ينطلق اليوم، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق