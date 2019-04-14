دولة جنوب السودان: لا تأثير لإزاحة البشير على اتفاق السلام الموقع

أوضحت السلطات الحكومية بدولة جنوب السوان، أن إطاحة الرئيس السوداني عمر البشير، الضامن الرئيسي لاتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جوبا والمعارضة، لن يؤثر عليها.

جاء ذلك في تصريح صحفي لـ"رزق دومنيك"، المدير التنفيذي المكلف لدى مكتب رئيس جنوب السودان، الأحد، بالعاصمة جوبا.

وقال دومنيك، "الاتفاق سيصمد لأنه ملك لشعب جنوب السودان، ولن يتأثر بالتحولات الجارية في السودان".

وأضاف "لا توجد لدينا مخاوف مما يحدث في السودان من احتجاجات شعبية وعزل الرئيس البشير".

وأشار دومنيك، إلى أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، "مهتم بما يجري في السودان ويتابع عن كثب تلك الأحداث"، دون الإفصاح عن موقف سلفاكير، الرسمي من عزل "البشير".

وأكد مضي حكومة جوبا قُدما في تطبيق اتفاقية السلام، بحسب الخريطة المتفق عليها من قبل الأطراف الموقعة عليها، وأن الحكومة الانتقالية ستشكل في مواعيدها في مايو/أيار المقبل، في الوقت الذي أقرّ فيه بالتحديات التي تواجه السلام في بلاده.

والخميس الماضي، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لعامين، وفرض حالة الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجوال لشهر.

وبعد أقل من 24 ساعة، تنحى بن عوف، من رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، وكلف عبد الفتاح البرهان، برئاسته.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الماضي، وقّع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا للسلام، بحضور رؤساء الهيئة الحكومة للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد).

وانفصل جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهد منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بُعدًا قبليا.