معرض كتاب "غزة هاشم" يفتتح أبوابه للزوار

افتتحت وزارة الثقافة الفلسطينية بالتعاون مع بلدية غزة، اليوم الأحد، معرضا للكتاب تحت اسم "غزة هاشم"، رغم الحصار المفروض على القطاع والذي يعوق ناشري الخارج من المشاركة.

ويضم المعرض، الذي نُظّم في مركز "رشاد الشوا" الثقافي، نحو 100 ألف عنوان لكتب في المجالات المختلفة الثقافية والعلمية، بمشاركة أكثر من 10 مؤسسات ومكتبات محلية.

وقال محمد الشريف، مدير عام المعارض والمكتبات في الوزارة:"واجهنا الكثير من التحديات خلال فترة التحضير للمعرض، أبرزها الحصار السياسي والثقافي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة".

وأضاف: "المعرض كان بمثابة تحدّ لنا للتأكيد على رسالة الصمود والثبات في قطاع غزة بشكل يؤهلنا لإيصال رسالة وزارة الثقافة للمجتمع الفلسطيني".

وبيّن الشريف أن المعرض واجه في البداية "مشكلة غياب الكتب الحديثة من المكتبات"، لافتا إلى أن حصولهم على وكالات الناشرين ساعدهم في الحصول على الكثير من تلك الكتب.

ولفت إلى أن الحصار عاق مشاركة "اتحاد الناشرين العرب بمصر"، في معرض الكتاب بغزة.

ومنذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية (البرلمانية) في عام 2006، تفرض إسرائيل حصارًا بريا وبحريا على غزة.