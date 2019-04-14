مقتل "الوالي العسكري" لداعش في عملية لقوات النخبة العراقية

قال مصدر أمني عراقي، الأحد، إن قوات مكافحة الإرهاب (قوات النخبة) قتلت "الوالي" العسكري لتنظيم داعش في قاطع سلسلة جبال حمرين، شرقي البلاد.



وأوضح حبيب الشمري، ضابط شرطة في محافظة ديالي، برتبة نقيب، أن "قوات مكافحة الإرهاب، قتلت اليوم الوالي العسكري لتنظيم داعش الارهابي لقاطع سلسلة جبال حمرين بديالى، ويدعى محمد داوود وهو عراقي الجنسية".



وأوضح الشمري أن "القوات الأمنية قتلت ثلاثة من مرافقي الوالي العسكري للتنظيم"، من دون تفاصيل عن العملية.



وشرعت القوات العراقية مدعومة بالتحالف الدولي نهاية الأسبوع الماضي بعملية عسكرية واسعة لتطهير منطقة سلسلة جبال حمرين من خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي.



وتمتد سلسلة جبال حمرين من محافظة ديالى شرقًا وصولًا إلى محافظة كركوك شمالًا، وتعتبر المنطقة أحد المعاقل الرئيسة لمسلحي تنظيم "داعش"، حيث تفتقر المنطقة إلى التواجد العسكري لوعورتها.



وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش" الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.



إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.