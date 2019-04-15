البرلمان العراقي يصّوت مجددا على منح التركمان رئاسة لجنة حقوق الإنسان

صوّت البرلمان العراقي اليوم الاثنين، على إعادة انتخاب أرشد الصالحي (رئيس الجبهة التركمانية في العراق) رئيسا للجنة حقوق الانسان بأغلبية الأعضاء.

وقال الصالحي في تصريحات، إن "اعضاء لجنة حقوق الانسان صوتوا على انتخابي مجدداً رئيسا للجنة حقوق الانسان، بواقع 5 اصوات من أصل 8 من أعضاء اللجنة الحاضرين".

وأوضح الصالحي، أن "قرار اللجنة عرض على البرلمان في جلسة اليوم الاثنين وصوت البرلمان بغالبية اعضائه على انتخابي رئيسا للجنة حقوق الانسان"، دون ذكر تفاصيل عن عدد الحضور او المصوتين.

وأشار بالقول "إن الدور الذي لعبته في الدورة البرلمانية السابقة في لجنة حقوق الانسان من كشف ملفات انتهاكات حقوق الانسان كان له الدور في اعادة انتخابي لرئاسة اللجنة".

ويقول سياسيون تركمان إن القوى السياسية الشيعية والسُنية والكردية عملت خلال السنوات الماضية على تهميش التركمان في المناصب التنفيذية في الحكومة الاتحادية خصوصا الكابينة الوزارية.

وتمتلك القوى السياسية التركمانية ثلاثة مقاعد نيابية من أصل 329 مقعدا في البرلمان العراقي.