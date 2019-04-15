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البنك المركزي السوداني يجمد حسابات المؤسسات الحكومية المنحلة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 15.04.2019 10:33
آخر تحديث في 15.04.2019 10:42
البنك المركزي السوداني يجمد حسابات المؤسسات الحكومية المنحلة

أعلن البنك المركزي في السودان، الأحد، تجميد حسابات المؤسسات الحكومية التي حُلت بموجب بنود بيان الانقلاب على الرئيس المعزول عمر البشير، قبل أيام.

ووفق ما نشر موقع "السودان نيوز"، فإن البنك أصدر بياناً لجميع المصارف بتجميد حسابات الوحدات الحكومية والمؤسسات الدستورية والتشريعية التي حُلت؛ مشدداً على تنفيذه فوراً.

وجاء في البيان: "استناداً إلى قرارات المجلس العسكري الانتقالي، فقد تقرر تجميد جميع الحسابات الخاصة للوحدات الحكومية والمؤسسات الدستورية والتشريعية التي تم حلها".

وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل الرئيس البشير واعتقاله، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر الماضي؛ تنديداً بالغلاء ثم طالبت بإسقاط النظام الذي يحكم منذ ثلاثين عاماً.

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