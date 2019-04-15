الحكومة الليبية تعتقل عنصرا ثانيا من "داعش" قبيل تنفيذه عمليات إرهابية بطرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً القبض على عنصر ثانِ ينتمي لتنظيم "داعش"، كان يعتزم تنفيذ عمليات إرهابية بالعاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان إنه "بتاريخ سابق وردت معلومات مؤكدة لجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب تفيد بوجود شخص يسعى لشراء مادة شديدة الانفجار من نوع سي فور".

وأضافت أن ذلك الشخص ينتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي، ويُدعى "محمد عبد الحكيم الهنيد"، ومعروف باسم "الفاروق"، وسبق إصدار أمر ضبط وإحضار بحقه من قبل رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وأشارت الوزارة إلى أنها قبضت على المتهم، الأحد، وخلال التحقيق معه اعترف أنه تم تكليفه برصد الوزارات والمؤسسات والأهداف الحيوية بالعاصمة طرابلس.

وأفاد أنه كان "يسعى للحصول على المواد المتفجرة لصنع أحزمة ناسفة، وتنفيذ عمليات إرهابية داخل طرابلس، بالتزامن مع إعلان اللواء خليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، الحرب على العاصمة"، بحسب البيان.

وسبق للوزارة القبض على عنصر ينتمي لـ"داعش"، السبت الماضي، يدعى أنس أبريك المبروك الزوكي ومعروف بـ"أبوعبد الله الدرناوي" كان يعتزم تنفيذ عمليات إرهابية بالعاصمة طرابلس.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الجاري، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.