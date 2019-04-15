العاهل السعودي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية في الرياض

بحث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، "مستجدات الأحداث في المنطقة".

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة"، دون تفاصيل أكثر.

ولم يعرف مدة زيارة المسؤول العسكري الأمريكي البارز للمملكة، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجانب الأمريكي حول تفاصيل اللقاء الذي حضره دبلوماسيون وأمنيون وعسكريون.

ومن أبرز من حضر من الجانب السعودي، عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية، ومن الجانب الأمريكي، شارك القائم بأعمال السفارة بالمملكة، كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع وكبير العسكريين اللواء هاجلار.

ويأتي اللقاء بعد نحو أسبوع من إعلان السعودية استضافتها اجتماعًا ضم الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والأردن في إطار التحضير لإطلاق "تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي"، الذي دعت له واشنطن.

وقالت المملكة آنذاك في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه "اجتماع مهم يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، بينما غابت مصر عن الاجتماع، دون تقديم أسباب رغم مشاركتها في اجتماعات سابقة.

وتأتي زيارة ماكينزي بعد يوم من مقابلة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، وبحث تطوير العلاقات العسكرية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية أمس.

وكان الجنرال الأمريكي ماكينزي تسلم، في 28 مارس/آذار الماضي، مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على الأعمال العسكرية للولايات المتحدة في بلدان عدة بينها سوريا واليمن وأفغانستان.