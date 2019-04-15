الواشنطن بوست.. صفقة القرن لا تضمن إقامة دولة فلسطينية

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن"، لا تشمل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.



ونقلت الصحيفة، الأحد، عن مسؤولين مطلعين (لم تكشف عنهم) أن "الخطة تركز بشكل أساسي على تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين دون ضمان إقامة دولة فلسطينية منفصلة ذات سيادة كاملة".



وأشارت الصحيفة إلى أن تفاصيل هذه الخطة "ما زالت سرية".



وأوضحت أن التصريحات التي أدلى بها مستشار ترامب للسلام بالشرق الأوسط ، جاريد كوشنر، ومسؤولون أمريكيون آخرون تنم عن أن الخطة "تلغي مبدأ حل الدولتين".



وقالت إنه من المتوقع أن يكشف البيت الأبيض عن هذه الخطة خلال فصل الربيع الحالي أو أوائل الصيف.



والأربعاء، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن الإعلان عن الخطة "بات قريبا جدا".



وأضاف بولتون في تصريحات لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "أعتقد أنه سيتم الكشف عن خطة ترامب للسلام قريبا جدا"، وتابع: "نحن في المراحل النهائية لجعلها جاهزة".



وأعلن كوشنر، في منتصف فبراير/ شباط الماضي، أن واشنطن ستقدم خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية و"سيتعين على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تقديم التنازلات".