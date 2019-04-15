غريفيث: طرفا الأزمة باليمن وافقا على خطة إعادة الانتشار في الحديدة

أبلغ المبعوث الأممي الخاص الي اليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن، الاثنين، موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين علي الخطة المفصلة لإعادة الانتشار في محافظة الحديدة بمرحلتها الأولى.

وقال غريفيث، في إفادته خلال الجلسة المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك: "لقد توصلنا اليوم إلى موافقة الأطراف المعنية علي خطة إعادة الانتشار المفصلة للمرحلة الأولي في الحديدة"، غربي اليمن.

وأضاف: "ربما لم ينته العنف في الحديدة بعد، لكنه تقلص كثيرا"، لافتا إلى أن "جميع الأطراف تدرك أننا بحاجة إلى تحقيق تقدم ملموس في الحديدة قبل الانتقال إلى المسار السياسي، وعلينا أن نحقق ذلك".

وتنص المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مقابل انسحاب القوات الحكومية من الضواحي الشرقية لمدينة الحديدة. وناشد غريفيث، في إفادته أمام مجلس الأمن، "تقديم الدعم الكامل للنهج الذي يقوم بتنفيذه حاليا في اليمن".