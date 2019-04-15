وفد إسرائيلي برئاسة وزير الاقتصاد يلغي زيارة للبحرين بعد احتجاجات واسعة

قالت صحيفة إسرائيلية إن وفدا إسرائيلياً برئاسة وزير الاقتصاد إيلي كوهين، ألغى زيارة مقررة إلى البحرين للمشاركة في مؤتمر دولي هذا الأسبوع "لدواع أمنية بعد احتجاجات في البحرين".

لكن وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس، قال إن القرار بعدم المشاركة جاء لاعتبارات سياسية خاصة بالوزير كوهين.

وقال كاتس في مقابلة مع القناة الاسرائيلية (13)، مساء أمس الأحد: "السبب هو الاعتبارات السياسية للوزير إيلي كوهين".

وأضاف كاتس: "كان عليه أن يقرر ما إذا كان سيذهب إلى البحرين، هذه رحلة مهمة للغاية. ومن أجل تعظيم إنجازاته في الانتخابات، أعتقد أنه قرر إلغاء مشاركة الوفد في هذا المرحلة".

وتجري في هذه الأيام، المشاورات ما بين الاحزاب الاسرائيلية، بهدف تحديد هوية رئيس الوزراء الاسرائيلي المقبل.

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم"، قد قالت في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن الوفد الاسرائيلي كان من المقرر أن يضم 30 من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين.

وأضافت أن المؤتمر، الذي يعقد في الفترة ما بين 15- 18 فبراير/شباط الجاري، تنظمه الشبكة العالمية لريادة الأعمال، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها.

ولكن الصحيفة أشارت إلى أن احتجاجات واسعة في البحرين، بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، مع وجود بعض الاحتجاجات الصغيرة في الشوارع، أدى إلى إلغاء المشاركة الاسرائيلية في المؤتمر.

وكانت عدة وفود اسرائيلية قد شاركت في الأشهر الماضية في مؤتمرات ومهرجانات رياضية، في عدة دول عربية في منطقة الخليج.