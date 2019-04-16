إخماد حريق في المصلى المرواني في المسجد الأقصى

شب حريق في المصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى في القدس ليلة الاثنين/الثلاثاء، تمكنت لاحقاً فرق الإطفاء من السيطرة عليه وإخماده.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفقا لمصدر في الأوقاف الإسلامية "الحديث يدور عن حريق اندلع في غرفة الحراس الخارجية لسطح المصلى المرواني، وقد تعامل فريق الإطفاء التابع للأوقاف الإسلامية مع الأمر بنجاح".

المصلى المرواني جزء يقع تحت ساحات المسجد الأقصى الجنوبية الشرقية، ويشكل حائطاه الجنوبي والشرقي كتلة واحدة مع حائطي المسجد الأقصى، وهما كذلك حائطا سور البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

وقد عرف هذا الجزء من المسجد الأقصى قديما باسم التسوية الشرقية، إذ بناه الأمويون كتسوية معمارية لهضبة بيت المقدس الأصلية المنحدرة جهة الجنوب حتى يتسنى البناء فوق قسمها الجنوبي الأقرب إلى القبلة على أرضية مستوية وأساسات متينة ترتفع لمستوى القسم الشمالي. ويرجح أن يكون قد بنى قبل الجامع القِبْلي، لهذا السبب، وأنه استخدم للصلاة ريثما يتم بناء هذا الجامع.