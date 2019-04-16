الجولة 12 من مباحثات أستانة تنعقد يومي 25-26 أبريل

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، أن الجولة 12 من مباحثات أستانة ستنعقد في الفترة بين 25-26 نيسان / أبريل الجاري، بمشاركة الدول الضامنة و ممثلين عن المعارضة السورية وعن نظام بشار الأسد.

وأفاد بيان الخارجية الكازاخية أن تركيا وروسيا وإيران إلى جانب ممثلي عن المعارضة والنظام سيشاركون في الجولة 12 من مباحثات أستانة، وأن الأردن وممثلين عن الأمم المتحدة سيشاركون في المباحثات بصفة مراقب.

وستتناول المباحثات ملف إدلب وزيادة الثقة بين أطراف القتال شمالي سوريا، وعودة اللاجئين، والوضع الإنساني، ومواضيع متعلقة بإعادة الإعمار.

كما ستناول الاجتماعات التقنية السابقة لإنطلاق جولة المباحثات، موضوع تشكيل اللجنة الدستورية ، بالإضافة إلى بحث انضمام دول أخرى بصفة مراقب.

ومن المنتظر كذلك أن يعقد خلال المباحثات الاجتماع الثامن لمجموعة العمل المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين.