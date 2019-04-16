نتنياهو يحصل على الدعم اللازم لتشكيل الحكومة القادمة

نجح رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالحصول على التأييد المطلوب لتشكيل الحكومة الاسرائيلية القادمة.



وأبلغ حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني برئاسة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، و"اتحاد اليمين" برئاسة الحاخام رافي بيرتس، اليوم الثلاثاء، الرئيس الإسرائيلي رؤبين ريفلين توصيتهما بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.



ومن المتوقع أن يُوصي حزب "كلنا"، برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، بتكليف نتنياهو بهذه المهمة.



وبالمقابل فإن حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس أوصى، أمس، بتكليف غانتس بهذه المهمة، وكذلك فعل حزب "العمل" الوسطي اليوم. بينما امتنع النواب العرب عن تأييد أي مرشح.



وكان الرئيس الإسرائيلي قد بدأ أمس الاثنين، مشاورات مع الأحزاب الاسرائيلية الفائزة بالانتخابات لتحديد هوية عضو الكنيست الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة.



وفقا للقانون، فإن أمام الرئيس الاسرائيلي حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، لتكليف عضو كنيست بتشكيل الحكومة.



وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان، أمس: "أمام هذا الشخص (المكلف) فترة 28 يومًا لتشكيل حكومة جديدة لإسرائيل، وإذا لزم الأمر، يمكن للرئيس منحه مهلة 14 يومًا إضافيًة".



وكانت نتائج الانتخابات الاسرائيلية العامة قد أظهرت فوز حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو مع تقدم واضح لكتلة اليمين، ما يؤهل نتنياهو لحصول الأصوات المطلوبة لتشكيل الحكومة القادمة.