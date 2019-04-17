التعليم.. أمل الأطفال السوريين في المخيمات رغم الحرب ومآسيها

يتمسك الأطفال السوريون بالتعليم أملاً بمستقبل أفضل رغم العيش في بلد مزقته الحرب. ومع دخول النزاع في سوريا عامه التاسع، يظل جيل ولد وترعرع في بيئة من الصراع، متمسكاً بالتعليم رغم الظروف الصعبة.

بالرغم من أن النزاع والنزوح والعنف صاروا جزءاً من الحياة اليومية في سوريا، إلا أن الأطفال صامدون آملين بمستقبل أكثر إشراقاً في مدرسة "شهدءا ميسكان" الواقعة في مخيم "يازي باغ" للاجئين في شمال غرب سوريا. المعلمة في المدرسة، إيمان مصطفى زيدان، ولديها حوالي 350 طالباً ممن يدرسون حتى الصف السادس، في حاويات معدنية وخيام، قالت في حديثها إلى وكالة الأناضول، إن طلابها يستمتعون بالتعليم رغم كل الصعاب.

وأوضحت: "الجو يصبح حاراً جداً ومغبرّاً في الصيف، وهو بارد وموحل في فصل الشتاء. لا توجد بنية تحتية في المدرسة، ويضطر الطلاب إلى السير في الوحل للوصول إلى فصولهم الدراسية. ليس لديهم مساحة للعب هنا".

يذكر أن تركيا بدأت في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والعسكري للمعارضة السورية المعتدلة بعد فترة وجيزة من بدء الاحتجاجات المناهضة للنظام عام 2011، وبقيت حليفاً ثابتاً لهذه المعارضة منذ ذلك الحين. لكنّ تأثيرها أصبح أكثر وضوحاً عام 2016، عندما أطلقت القوات التركية والجيش السوري الحر عملية درع الفرات ضد إرهابيي داعش على طول حدودها في شمال سوريا.

في أعقاب العملية الناجحة ضد داعش، تم إخلاء مدن جرابلس، والراعي، والباب، ودابق، واعزاز، في شمال سوريا، من تنظيم داعش الإرهابي. في يناير 2018، أطلقت تركيا أيضاً عملية "غصن الزيتون" ضد ي ب ك/بي كا كا في شمال شرق محافظة عفرين لتطهير المنطقة من المجموعات الإرهابية.

في شمال سوريا، وخاصة في البلدات القريبة من الحدود التركية، يسود الأمان إلى حد كبير، وذلك في أعقاب العمليات المدعومة من تركيا. لذلك توجه الملايين الفارّين من هجمات بشار الأسد شمالاً، بحثاً عن ملاذ آمن. وهم مضطرون للعيش إما في خيام أو في مباني متهالكة، ويعتمد معظمهم على المساعدات لكسب العيش. يؤدي النزوح المستمر في البلاد إلى حدوث اضطرابات في حياة الأطفال، مما يؤثر بشكل خاص على حصولهم على التعليم.

مريم البالغة من العمر تسع سنوات، وهي إحدى طالبات المعلمة "زيدان"، قالت إنها تحب قضاء بعض الوقت في المدرسة. وأضافت "رغم أن المدرسة موحلة للغاية، إلا أنني أستمتع حقاً بالذهاب إلى المدرسة وأحب أساتذتي. أنا أقضي وقتاً كبيراً في المدرسة". في الصّف المكون من 27 طالباً، قالت مريم إنها تبجّل معلمتها وتحبها بشغف. وقالت والابتسامة مرسومة على وجهها: "أريد أن أصبح معلمةً أيضاً عندما أكبر".

بمساعدة الحكومة التركية تم تجديد بعض المدارس في اعزاز، كما تم بناء مستشفى اعزاز. تساعد تركيا أيضاً السكان المحليين في بناء منشآت لاستخراج زيت الزيتون وتعبئته في اعزاز، لأن الزراعة تشكل مصدر الدخل الرئيسي للسكان في المنطقة. وفتحت تركيا أيضاً مكاتب بريد في المدينة، بإشراف الإدارة العامة لمؤسسة البرق والبريد التركية.

بفضل هذه الجهود، عاد حتى الآن أكثر من 260.000 سوري ممن كانوا يعيشون في تركيا، إلى مدنهم المحررة.

وفي معرض حديثها عن العقبات الأخرى التي يواجهها الأطفال، قالت "زيدان" إن الطلاب غير قادرين على مواصلة تعليمهم خارج الفصل الدراسي. وأوضحت: "السبب في ذلك هو أنه ليس لديهم مساحة شخصية في المخيمات التي يعيشون فيها. بينما تحاول الأسر توفير وتحسين الظروف المعيشية الأساسية، يترك الأطفال وحدهم في عملية تلقي التعليم".

وأشارت "زيدان" إلى أن الأطفال يفتقرون في بعض الأحيان إلى المواد المدرسية مثل الكتب والأقلام والحقائب أو أي وسيلة ضرورية للمشاركة بنشاط تعليمي في الصّف. وقالت إن هناك مشكلة أخرى تتمثل في الفجوة العمرية بين الطلاب في الصّفوف المختلفة، وضربت مثال على صفّها، حيث تقوم بتدريس الطلاب من سن 8 إلى 12 عاماً في الصف الثاني. وأضافت "هذا يدل على أن العديد من هؤلاء الأطفال لم يتلقوا التعليم لفترة طويلة، أو أن معظمهم لم يتلقَ أي نوع من التعليم على الإطلاق قبل وصوله إلى المخيم". ومع ذلك أخبرت المعلمة "زيدان" أن طلابها مليئون بالأمل فيما يتعلق بأحلامهم المستقبلية. وأضافت "بعض هؤلاء الطلاب أذكياء للغاية، لكنهم لا يتمتعون بالدعم اللازم لضمان تعليم أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً لهم".

فاطمة، طالبة في الثامنة من عمرها، قالت إنها انتقلت مع أسرتها قبل خمس سنوات إلى مخيم اللاجئين من منطقة "الجوخا"، التي تقع جنوب شرق حلب. قالت فاطمة: "أحب مدرستي كثيراً"، مضيفة أنها تستمتع بدراستها. وقالت "أريد أن أكون معلمة للغة الإنجليزية عندما أكبر. وأنا بالفعل تعلمت الحروف والأرقام". وأضافت "السبب في أنني أحب اللغة الإنجليزية هو أستاذي أحمد. هو الذي علمني كل ما تعلمته في الانجليزية. لا أعرف أين هو الآن. لم أره مرة أخرى".

وقال رمضان عبد الله تامي، الذي قضى 40 عاماً من حياته كمدرس، متحدثًا إلى وكالة الأناضول، إن الأطفال ظلّوا "بعيدين عن التعليم" منذ بداية الحرب.

وقال: "نحاول تعليم أكبر عدد ممكن من الأطفال لأن هؤلاء الأطفال هم مستقبلنا، المؤسف أنهم يواصلون تعليمهم في ظل ظروف قاسية. لا تستطيع أسرهم فعل الكثير من أجلهم، لكنهم ما زالوا يواصلون تعليمهم بموارد محدودة للغاية".

وأوضح أنه لا يوجد تواصل جيد بين أسر الأطفال وإدارة المدرسة: "في سبيل إيجاد عمل لكسب العيش من أجل البقاء، غالباً ما يهمل الآباء تعليم أطفالهم. والنساء أكثر من يعانين من صعوبات في المخيم، في محاولة لوقاية أطفالهن من الأمراض يسعين في دأب لإبقائهم دافئين ونظيفين، كما يعتنين بالطعام"، مضيفاً أن هؤلاء النساء لا يجدن الوقت لتوجيه الاهتمام لتعليم أطفالهن.

وأضاف: "إن عبء الآباء الذين يعيشون في ظروف قاسية في المخيمات، يؤثر على مستقبل أطفالهم".