إحباط محاولة تسلل لعناصر "ي ب ك" إلإرهابي إلى مناطق شمالي حلب

تمكنت قوات من "الجيش السوري الحر" من إحباط محاولة لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، التسلل من مدينة "تل رفعت" إلى ريف "أعزاز" في شمال حلب.

وذكرت مصادر محلية أن التنظيم الإرهابي الذي يسيطر على "تل رفعت" حاول فجر الأربعاء التسلل إلى خطوط الجبهة التابعة لقوات "الجيش السوري الحر" شمالي حلب.

وأوضحت المصادر أن قوات "السوري الحر" تصدت للإرهابيين، ما أدى إلى وقوع اشتباكات متقطعة استمرت طوال ليلة الثلاثاء/ الأربعاء.

وبين الفينة والأخرى، يشن مسلحو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، المتمركزون في تل رفعت، هجمات على منطقة عفرين التي طهرها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش السوري الحر، من إرهابيي التنظيم، في عملية غصن الزيتون، بغية تعكير أجواء الأمن فيها.

ومنذ 3 أعوام، يحتل "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي مدينة تل رفعت الواقعة جنوبي أعزاز وجنوب شرقي منطقة عفرين.

وأجبر التنظيم الإرهابي نحو 250 ألف مدني من أهالي المدينة على الهجرة، ويواصل بشكل متكرر محاولاته للتسلل إلى عفرين.