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الولايات المتحدة تنشر خارطة جديدة لإسرائيل شاملة الجولان المحتل

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 17.04.2019 10:58
آخر تحديث في 17.04.2019 10:59
نقطة مراقبة للجيش الإسرائيلي فوق الجولان (AP) نقطة مراقبة للجيش الإسرائيلي فوق الجولان (AP)

بعد اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسميا بسيادة تل أبيب المزعومة على مرتفعات الجولان السورية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، الولايات المتحدة تعدل خريطة الشرق الأوسط لتصبح مرتفعات الجولان السوري جزء من إسرائيل.

فقد قام المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، بنشر صورة جديدة لخريطة محدثة لمنطقة الشرق الأوسط، تظهر فيها مرتفعات الجولان المحتلة ضمن حدود فلسطين المحتلة.

وكتب غرينبلات على صفحته على "تويتر": "نرحب بالخارطة الجديدة في نظام الخرائط الدولية الخاص بنا، بعد إعلان الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان".

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