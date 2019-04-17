الولايات المتحدة تنشر خارطة جديدة لإسرائيل شاملة الجولان المحتل

بعد اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسميا بسيادة تل أبيب المزعومة على مرتفعات الجولان السورية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، الولايات المتحدة تعدل خريطة الشرق الأوسط لتصبح مرتفعات الجولان السوري جزء من إسرائيل.

— Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) 16 avril 2019

فقد قام المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، بنشر صورة جديدة لخريطة محدثة لمنطقة الشرق الأوسط، تظهر فيها مرتفعات الجولان المحتلة ضمن حدود فلسطين المحتلة.

وكتب غرينبلات على صفحته على "تويتر": "نرحب بالخارطة الجديدة في نظام الخرائط الدولية الخاص بنا، بعد إعلان الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان".