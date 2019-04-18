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بمناسبة "عيد الفصح" اليهودي.. إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الأراضي الفلسطينية لمدة 9 أيام

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 18.04.2019 23:25
آخر تحديث في 19.04.2019 07:53
بمناسبة عيد الفصح اليهودي.. إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الأراضي الفلسطينية لمدة 9 أيام

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية لمدة 9 أيام، بمناسبة "عيد الفصح" اليهودي.

وقال الجيش في بيان، إنه تقرر فرض إغلاق شامل للضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة خلال "عيد الفصح".

وأوضح البيان أن الإغلاق سيتم اعتبارا من منتصف الليلة (الخميس/الجمعة)، على أن يتم إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق السبت/الأحد، الموافق 27 من نيسان/أبريل، "وفق تقييم الوضع".

وعادةً عندما يشمل الإغلاق قطاع غزة، تغلق السلطات الإسرائيلية معبري "كرم أبو سالم" التجاري (جنوب القطاع)، وبيت حانون "إيريز" الخاص بحركة الأفراد (شمال القطاع) غزة.

أما في الضفة الغربية، فيتم تجميد مفعول التصاريح التي يحملها العمال الفلسطينيون للعمل داخل إسرائيل، إضافة إلى تجميد عمل بعض المعابر وإغلاق عدد من الشوارع التي تمر بالمستوطنات الإسرائيلية.

ويبدأ "عيد الفصح" الإسرائيلي مساء الجمعة، ويستمر أسبوعا.

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