شمال سوريا.. قتلى في قصف صاروخي جديد للنظام السوري

استهدفت قوات النظام السوري بقصف صاروخي محافظة إدلب في شمال غرب سوريا التي تشهد منذ أسابيع تصعيداً عسكريا من طرف نظام دمشق ما تسبب في مقتل عشرة مدنيين الخميس، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "استهدف القصف الصاروخي لقوات النظام قرية ام توينة ومخيماً عشوائياً صغيراً للنازحين بمحاذاتها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي".

وأسفر القصف عن "مقتل عشرة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال وإصابة 30 آخرين بجروح"، بحسب عبد الرحمن الذي أفاد سابقاً عن مقتل سبعة مشيراً إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة.

وتخضع إدلب مع أجزاء من محافظات مجاورة لاتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا في سوتشي، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق يراوح بين 15 و20 كيلومتراً.

وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، تصعيداً للقصف من قوات النظام وحليفتها روسيا منذ أسابيع.

ومن المفترض أن تبحث الدول الثلاث الراعية لاتفاق أستانا، روسيا وإيران وتركيا، مستقبل محافظة إدلب في محادثات جديدة ستعقد في 25 و26 من الشهر الحالي.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء خلال زيارة إلى دمشق، وفق ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من السلطة، إن "على ضامني مسار أستانا، إيران وروسيا وتركيا، الالتزام بالتعهدات المرتبطة بملف إدلب"، موضحاً أن "من ضمن أهم هذه الالتزامات نزع سلاح الجماعات الإرهابية وإخراج هذه الجماعات من إدلب".

وتبدي الأمم المتحدة ومنظمات دولية خشيتها من تداعيات أي هجوم عسكري على إدلب التي يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم تقريباً نازحون من محافظات أخرى.