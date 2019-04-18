منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة ضحايا معارك طرابلس إلى 205 قتلى و913 مصاباً

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة ضحايا المعارك في العاصمة الليبية طرابلس وما حولها إلى 205 قتلى و913 مصابا على الأقل.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها بعثة المنظمة في ليبيا، الخميس، عبر حسابها على "تويتر".

كانت آخر حصيلة لضشحايا المعارك في طرابلس أعلنتها منظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم، وبلغت 189 قتيلا و816 جريحا.

وفي السياق، أشارت المنظمة إلى تسبب الصراع في نزوح أكثر من 18 ألفا حتى الأربعاء.

ووصفت المعارك التي شهدتها طرابلس، الثلاثاء، بأنها "الأسوء منذ العام 2014".

وتشهد مناطق في طرابلس وحولها معارك مسلحة، منذ 4 أبريل/نيسان الجاري، إثر إطلاق اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد جيش شرق ليبيا، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا، وفي ظل استنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب) المعترف بها دوليا، وقوات حفتر التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).