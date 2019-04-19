إسرائيل تقصف موقعين لحماس في غزة

قصف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، موقعين يتبعان لحركة "حماس"، في قطاع غزة، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن طائرة ودبابة، أغارتا على موقعيْن عسكرييْن تابعيْن لمنظمة حماس في القطاع، ردًّا على تعرض قوة عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار بالقرب من السياج الأمني، دون وقوع إصابات.



ولم تعلن أي جهة في غزة، مسؤوليتها عن حادث إطلاق النار على القوة الإسرائيلية الذي تحدث عنه الناطق الإسرائيلي.



وقال شهود عيان في قطاع غزة، إن الجيش قصف موقع رصد تابع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، شرق مخيم البريج، وسط القطاع، ثم عاد وقصف موقع رصد آخر، شرقي مدينة غزة (شمال).



ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية، إصابات جراء القصف.