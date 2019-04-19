ترامب يتصل بمحمد بن زايد عقب نشر تقرير مولر

أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتصالاً هاتفياُ مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، بحث خلاله الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للإمارات.

ويأتي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى الخميس، بعد نشر تقرير المدعي الخاص روبرت مولر، الذي نص على عدم عثوره على أدلة تثبت تورط ترامب أو حملته الانتخابية في التواطؤ مع روسيا أو عرقلة العدالة.

وقال البيت الأبيض إن الاتصال الهاتفي تناول الدعم الأمريكي للإمارات في مجال الدفاع الوطني، وتعزيز التحالفات الإقليمية، والعقوبات المفروضة على إيران.

وأشار إلى أن الجانبين بحثا أيضًا "مساهمات الإمارات في أسواق الطاقة العالمية، كونها مورد موثوق للنفط".

وكان اسم الإمارات قد ورد في تسريبات متعلقة بمجريات تحقيق مولر، وتحدثت تقارير عن توسع التحقيقات آنذاك لتشمل احتمال تورط الإمارات في التدخل الروسي المفترض في انتخابات الرئاسة التي أوصلت ترامب إلى البيت الأبيض عام 2016.