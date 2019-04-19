ماكرون يستقبل وفدا من ي ب ك/بي كا كا الإرهابي

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة وفدا من ميليشيا ما يعرف باسم "قوات سوريا الديموقراطية"، التي يشكل تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي عمودها الفقري.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون أكد استمرار الدعم الفرنسي الفعلي لتنظيم لـ"ي ب ك" الإرهابي.

وخلال اللقاء، أشار الرئيس الفرنسي إلى أن باريس ستقدم دعما ماليا "لتلبية الحاجات الإنسانية والدفع باتجاه الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للسكان المدنيين في سوريا".

وفي الأول من نيسان/أبريل، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان عن مساعدة إنسانية بقيمة مليون يورو للنازحين في المخيمات في شمال شرق سوريا خصوصا مخيم الهول الذي يتكدس فيه الآلاف من زوجات وأطفال مقاتلين أجانب في تنظيم داعش.

وذكّر ماكرون بـ"تمسّك فرنسا بأمن تركيا وإنهاء التصعيد على طول الحدود السورية - التركية".

هذا، وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي تطرقا خلاله إلى قضايا التعاون الدفاعي المشترك.

وجرى الاتصال الهاتفي مساء الخميس، حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية.

وأكّد البيان أن أقار بحث مع بالي قضايا التعاون الدفاعي بين تركيا وفرنسا.