37 إصابة برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود مع غزة

أُصيب 37 فلسطينيا، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي، على المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب، إن 37 فلسطينيا أصيبوا "بجراح مختلفة جراء استهدافهم من قبل القوات الإسرائيلية شرقي قطاع غزة". ولم تشر الوزارة إلى طبيعة الإصابات، كما لم يتسن الحصول على توضيح. وشارك فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، في مسيرات العودة الأسبوعية التي تُنظم قرب السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، منذ نهاية مارس/آذار 2018. ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.