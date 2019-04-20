وفاة وزير داخلية حكومة الحوثيين

أعلنت جماعة الحوثي، السبت، وفاة اللواء عبد الحكيم الماوري، وزير الداخلية في حكومتهم غير المعترف به دوليا.

وذكرت وكالة "سبأ" للأنباء الخاضعة للحوثيين أن مهدي المشاط، رئيس ما يُسمى "المجلس السياسي الأعلى"، التابع للجماعة، بعث ببرقية عزاء ومواساة في وفاة الماوري (59 عاما).

وبحسب البرقية، توفي الماوري "أثناء تلقيه العلاج في أحد المستشفيات بجمهورية لبنان الشقيقة؛ إثر مرض عضال".

ولم يوضح الحوثيون تفاصيل بشأن نقل الماوري إلى لبنان، رغم سيطرة الحكومة الشرعية على جميع المنافذ البرية والجوية.

ويشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014 .

وللنزاع في اليمن امتدادات إقليمية ودولية، فمنذ 25 مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني.