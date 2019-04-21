القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

عبد الفتاح البرهان يدعو القوى السياسية للتوافق للتسريع في تسليم السلطة للمدنيين

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 21.04.2019 18:53
آخر تحديث في 21.04.2019 21:48
عبد الفتاح البرهان يدعو القوى السياسية للتوافق للتسريع في تسليم السلطة للمدنيين

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، إن توافق القوى السياسة من شأنه "التسريع" في تسليم السلطة للمدنيين.

جاء ذلك في حوار بثه التلفزيون الرسمي، الأحد، أوضح فيه أن توافق القوى السياسية حول الحكومة المدنية القادمة يساهم في الإسراع بتسليم المجلس العسكري للسلطة.

وأضاف "حتى الآن لم نتلق أي أسماء من القوى السياسية وحتى قوى إعلان الحرية والتغيير".

وأوضح أنه يفضل أن تكون الحكومة القادمة "تكنوقراط"، وأن هيكلة الدولة تحتاج إلى وقت طويل لأن الفساد "نخر" الوزارات والمؤسسات وتمكن منها.

وأشار البرهان إلى عدم وجود معتقلين سياسين في البلاد.

وذكر أنهم في المجلس العسكري أحالوا قادة الصف الأول بجهاز الأمن والمخابرات على التقاعد، بعد تحر وتدقيق (من دون تفصيل).

وفي سؤال حول اعتقال قادة ورموز النظام السابق بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير أجاب البرهان قائلا "كل المعتقلين في السجن بمن فيهم البشير".

وأضاف وجدنا في مقر إقامة (الرئيس المعزول عمر) البشير ببيت الضيافة مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار وعدة مليارات بالجنيه السوداني (لم يحددها).

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق بحث لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني، محمود...
مختارات