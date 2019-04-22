الولايات المتحدة ترسل المزيد من المساعدات العسكرية إلى "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي

أفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول أن المئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات العسكرية الأمريكية وصلت خلال الأيام القليلة الماضية إلى مناطق سيطرة منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية، في محافظة دير الزور، شرقي سوريا.

وقالت المصادر إن المساعدات وصلت إلى حقل "العمر" النفطي، و ضمت آليات ومعدات حفر إلى جانب أسلحة وذخائر تم تخزينها في الحقل، الذي تحول مؤخراً إلى مستودع كبير للاسلحة.

وأشارت المصادر إلى أن كمية الأسلحة والذخائر المرسلة لحقل "العمر" زادت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، بالرغم من طرد تنظيم داعش الإرهابي من المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن قسما كبيرا من آليات ومعدات الحفر وزعت على بلديات المنطقة، وسط شكوك من أن تقوم "ي ب ك" بنقل هذه الآليات واستخدامها في عمليات حفر الخنادق والأنفاق التي دأبت على القيام بها، في مناطق سيطرتها على طول الحدود السورية التركية.

ويقع حقل "العمر" في ريف ديرالزور الشرقي، وهو أكبر حقل نفط في سوريا، و يضم عددا كبيرا من آبار النفط والغاز وفيه معمل للغاز ومحطة توليد للكهرباء ومدينة سكنية نموذجية.

واتخذت القوات الأمريكية الحقل قاعدة لها بعد سيطرتها عليه في أيلول/ سبتمر الماضي، ويتمركز في الحقل إلى جانب القوات الأمريكية، عناصر تابعة لـ "ي ب ك".