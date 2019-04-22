داعش الإرهابي يتبنى هجوماً على مركز للشرطة في الرياض

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجوم على مقر للشرطة قرب العاصمة السعودية الرياض، أمس.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء "أعماق"، الاثنين، أعلنت فيه مسؤولية التنظيم عن الهجوم.

وكان جهاز أمن الدولة السعودي صرح أمس في بيان أن "السلطات الأمنية تمكّنت من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي (وسط)؛ ما أسفر عن مقتل 4 مهاجمين، وإصابة 3 أفراد أمن".

وفي مقطع الفيديو، قال أحد عناصر التنظيم الإرهابي إن الهجوم "جاء انتقاما للمسلمين المسجونين في المملكة وسوريا والعراق".

وعقب الهجوم، أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي، وأعربت عن تضامن المنظمة ووقوفها التام مع السعودية في مواجهة الإرهاب.

وكان آخر هجوم تبناه التنظيم في السعودية في يوليو/تموز 2017، استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم (وسط)؛ وأسفر عن مقتل رجل أمن ومقيم بنغالي.