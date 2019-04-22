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ضمن اتفاقيات أستانة.. عملية تبادل للمعتقلين بين نظام الأسد وفصائل المعارضة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 22.04.2019 16:56
زعماء الدول الضامنة لمسار أستانا (من الأرشيف) زعماء الدول الضامنة لمسار أستانا (من الأرشيف)

تمت اليوم عملية لمبادلة الأسرى والمعتقلين بالتزامن بين نظام الأسد وفصائل المعارضة السورية، تم بموجبها إطلاق سراح 9 أشخاص من كل جانب.

وتأتي عملية التبادل بموجب نتائج مباحثات استانة التي تنعقد جولة جديدة منها في 25 نيسان/ أبريل الجاري، بضمانة تركيا وروسيا وإيران.

وأفاد مراسل الأناضول أن عملية التبادل تمت على خط التماس في منطقة أبو الزندين التابعة لمدينة الباب بريف حلب شمالي سوريا.

وسبق أن تمت عمليتي تبادل بين الطرفين بجهود من الدبلوماسية التركية، أولها في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، والثانية في 12 شباط/ فبراير من العام الجاري.

يشار إلى أن نظام الأسد يعتقل في سجونه 500 ألف شخص على الأقل، معظمهم تم اعتقاله بعد إنطلاق الحراك الثوري بسوريا في مارس/ آذار عام 2011

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الخبر السابق أفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول أن المئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات...
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