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الرئيس الجزائري المؤقت يقيل مدير "سوناطراك" المقرب من بوتفليقة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 23.04.2019 23:29
آخر تحديث في 24.04.2019 07:08
الرئيس الجزائري المؤقت يقيل مدير سوناطراك المقرب من بوتفليقة

أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، المدير العام لشركة النفط الحكومية العملاقة "سوناطراك"، المحسوب على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وبحسب التلفزيون الحكومي، فإن "بن صالح" أنهى، الثلاثاء، مهام عبد المؤمن ولد قدور، بصفته مديرا عاما لمجمع "سوناطراك" للمحروقات، وعين مكانه رشيد حشيشي.

ويقود "ولد قدور" مجمع "سوناطراك" منذ 2017، وهو شخصية مقربة من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحته انتفاضة شعبية بدأت في 22 فبراير/ شباط الماضي.

ورشيد حشيشي من كوادر "سوناطراك"، ويشغل فيه منصب مدير الإنتاج.

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