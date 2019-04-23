هيئة الانتخابات المصرية تعلن تمرير تعديلات الدستور بموافقة 88.8% من الناخبين

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، الثلاثاء، موافقة 88.8% على تعديلات بالدستور تتيح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم لـ2030.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة اليوم لإعلان نتائج الاستفتاء الذي جرى داخل وخارج البلاد خلال الفترة من 19-22 أبريل/نيسان الجاري.

وقال رئيس الهيئة، لاشين إبراهيم، إن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبا شاركوا في الاستفتاء من إجمالي 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين لهم حق التصويت بنسبة مشاركة 44.33%.

وأوضح أن نسبة الأصوات الصحيحة بلغت 26 مليونا و362 ألفا و421 ناخبا بنسبة 96.94%.

فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 831 ألفا و172 ناخبا بنسبة 3.06 %.

وأشار إلى أن 23 مليونا و416 ألفا و741 ناخبا وافقوا على تعديلات الدستور بنسبة 88.83% فيما رفضها مليونان و945 ألفا و680 ناحبا بنسبة 11.17%.