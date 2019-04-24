الجيش الإسرائيلي يفجر منزل الفلسطيني عمر أبو ليلى غرب سلفيت

فجّر الجيش الإسرائيلي، للمرة الثانية منذ صباح الأربعاء، منزل عائلة الفلسطيني عمر أبو ليلى، بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن وحدة هندسة تابعة للجيش فجرت منزل "أبو ليلى" للمرة الثانية، وأن التفجير الأول لم يطح بواجهات المنزل.

وطال التفجير الثاني شقة في الطابق الثاني من عمارة سكنية تسكنها عائلة "أبو ليلى".

وقال نعيم شقير، رئيس بلدية "الزاوية"، إن قوة من الجيش داهمت البلدة وأجلت السكان من منزل "أبو ليلى" ومحيطه، قبل أن تفجره.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين مواطنين وقوات الجيش، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأشار أن عدد من العائلات باتت ليلتها في ساحة مدرسة البلدة، عقب إجلائها من قبل الجيش الإسرائيلي.

وفي 19 آذار/ مارس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل الشاب عمر أبو ليلى، بعملية خاصة في بلدة "عبوين" بمحافظة رام الله، بعد اتهامه بتنفيذ عملية في "سلفيت" في 17 من الشهر نفسه، أسفرت عن مقتل مستوطن وجندي، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.