"ي ب ك" تؤسس في سوريا مليشيا جديدة تضم إرهابيين أرمناً وأجانب

أنشأت منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية في مناطق سيطرتها في سوريا مليشيا مسلحة ضمت إرهابيين أجانب من بينهم عناصر إرهابية من الأرمن.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن المنظمة أعلنت الأربعاء إنشاء الوحدة المذكورة في الذكرى السنوية لأحداث عام 1915.

وأشارت المصادر أن المنظمة أطلقت على الوحدة المسلحة اسم الأرمني "نوبار أوزانيان" الذي قتل خلال قتاله في صفوف المنظمة.

وكان أوزانيان المسؤول في الجناح العسكري للحزب الشيوعي التركي - اللينيني - الماركسي TKP/ML TİKKO، وقتل في عام 2017 خلال قتاله في صفوف منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الارهابية.

وأوضحت المصادر أن المنظمة قالت في إعلان تشكيل الوحدة أن الهدف منها هو الدفاع عن ما يسمونه "روجافا" (شمالي سوريا) وضد تركيا".

ولفتت المصادر أن الوحدة الجديدة مكونة من 90 شخصا وستنشط في مدينة الحسكة (شمال شرق) وبلدتي رأس العين وعامودا التابعتين لها، إضافة إلى تمركزها بالقرب من الحدود التركية في مدينتي تل أبيض وعين العرب (كوباني).

وظهر خلال حفل تأسيس الوحدة صور لأشحاص كان لهم دور في المجازر الأرمنية ضد مواطني أذربيجان، وقيادات في الجيش الأرمني السري لتحرير أرمينيا "ASALA" من بينهم لفون أكمكجيان، مونت ميلكونيان، ومؤسس الجناح العسكري للحزب الشيوعي التركي - اللينيني - الماركسي TKP/ML TİKKO إبراهيم قايباق قايا، وقادة لعصابات الأرمن أيام الدولة العثمانية، إلى جانب صورة زعيم بي كا كا الإرهابي المسجون في تركيا عبد الله أوجلان.